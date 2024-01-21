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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة الغارات الإسرائيلية في أعقاب موجة عنف للاحتلال بالضفة الغربية

صدى البلد

في ظل الوضع المتوتر والمضطرب المتصاعد في الضفة الغربية، تعهد الفلسطينيون بمقاومة الغارات الإسرائيلية في أعقاب موجة العنف الأخيرة التي أودت بحياة 358 فلسطينيًا وخمسة إسرائيليين. تتكشف الآن أسوأ موجة من أعمال العنف منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، حيث يستخدم جيش الإحتلال الإسرائيلي طائرات مسلحة بدون طيار لاستهداف المدنيين في الضفة الغربية، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية.

 

سلط تقرير لصحيفة الجارديان، الضوء على الأحداث الجارية في الضفة الغربية المحتلة. وسلط الصحفيون، الذين زاروا مخيم نور شمس للاجئين على مشارف طولكرم، الضوء على الجهود التي يبذلها السكان لإنشاء أنفاق مؤقتة، على غرار تلك الموجودة في غزة، لمواجهة القوة الجوية الإسرائيلية.

 

رد جيش الإحتلال الإسرائيلي، بعد أن واجه مؤخراً هجمات مفاجئة من جانب حماس في غزة، بشن غارات واسعة النطاق على معاقل الفصائل الفلسطينية. 

ويصف المحللون والضباط العسكريون الضفة الغربية بأنها "الجبهة الثالثة" لإسرائيل، مع تصاعد أعمال العنف التي أدت إلى سلسلة من الاعتقالات والمداهمات في جنين ونابلس ومدن أخرى.

 

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه الإجراءات ضرورية لاستئصال الشبكات التي تخطط لشن هجمات على الإسرائيليين. ومع ذلك، يعزو المنتقدون، بما في ذلك المحللون والسكان المحليون، العنف المتزايد إلى المداهمات، والظروف الاقتصادية القاسية، والحملة الأمنية، وارتفاع أعمال العنف من قبل المستوطنين اليهود المتطرفين.

 

واجه مخيم نور شمس، على وجه الخصوص، أضرارًا كبيرة خلال العمليات الإسرائيلية الأخيرة، حيث ترك الطريق السريع الرئيسي والبنية التحتية الاجتماعية في حالة خراب. ويروي السكان حكايات الدمار والاعتقالات والخسائر الاقتصادية. ويدعي جيش الإحتلال الإسرائيلي أن استخدام الجرافات ضروري للكشف عن القنابل محلية الصنع المدفونة.

 

مع تطور الوضع، صرح دانييل هاجاري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإحباط الإرهاب حيثما كان ذلك مطلوبًا". ولا تزال المنطقة على حافة الهاوية مع استمرار تصاعد الصراع في الضفة الغربية.

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