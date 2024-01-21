البيت الأبيض: محادثات جادة جدا مع نظرائنا لمحاولة إطلاق سراح بقية الرهائن

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي إن الولايات المتحدة تجري محادثات جادة جدا مع نظرائها لمحاولة إطلاق سراح بقية الرهائن، لافتا إلي أن لا توجد هناك صفقة في الأفق حتى الآن.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال كيربي، إن “المنسق الأمريكي للشرق الأوسط ماكجورك كان في الدوحة منذ أسبوع لاستكشاف إن كان بإمكاننا المضي قدما”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، ذكرت اليوم الأحد، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدون لإسرائيل فقدوا الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت “إن بي سي نيوز”، أن الصقور المؤيدين لإسرائيل من كلا الحزبين في الكابيتول هيل أعربوا عن مخاوفهم بشأن فقدان نتنياهو للثقة وطريقة تعامله مع الحرب ضد حماس.

وأضافت أنها تحدثت مع ثلاثة نواب للكونجرس، بينهم ديمقراطيون وجمهوريون، مؤكدة أنهم يصفون نتنياهو بـ"الكارثة" ويقولون إنه بسبب تصرفات إسرائيل، "أصبح من الصعب الدفاع عن رئيس الوزراء".