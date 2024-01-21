العمال العرب يشارك بمنتدى التحديات المستقبلية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة

استقبل محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام المساعد الاتحادات المهنية بالإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، بمطار القاهرة الدولي، والذي يزور مصر علي هامش المنتدي العمالي المقام بشرم الشيخ.



وتناول اللقاء الحديث حول الواقع النقابي العمالي العربي والتحديات التي تواجهه، وسبل تدعيم العلاقات العمالية وتنسيق المواقف النقابية، وضرورة العمل على تعزيز التضامن والتكامل العربي.



وأكد رئيس عمال مصر، ان المنتدى يناقش التحديات المستقبلية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة التى تواجه المنطقة، وذلك خلال الفترة من ٢٢ وحتي ٢٦ يناير.

يشارك بالمنتدي وفود من إتحاد النقابات العالمي بالإضافة الي اتحاد عمال روسيا وبيلاروسيا، وعدد من الدول العربية.