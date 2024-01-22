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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عز يعود للقاهرة لاستكمال تصوير «ولاد رزق 3»

أحمد عز مع فريق عمل
أحمد عز مع فريق عمل ولاد رزق

يعود الفنان أحمد عز إلى القاهرة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد ولاد رزق 3، حيث يتبقى له تصوير ثلاثة أسابيع فى شوارع القاهرة.

وقال أحمد عز فى تصريحات لبرنامج et بالعربي إنه انتهى من تصوير مشاهد السعودية يوم الجمعة الماضي ويعود إلى القاهرة هذا الأسبوع لاستكمال التصوير بجانب كل من آسر ياسين وعمرو يوسف وباقى فريق عمل الفيلم.

وأضاف عز أنه قام بتصوير نصف مشاهد الفيلم بالكامل فى السعودية ما بين مشاهد أكشن واثارة، فى العديد من الأماكن المختلفة بالرياض، ومن المفترض أن يتم تصوير النصف الثاني من الفيلم فى القاهرة.

 

طرح البرومو التشوقي من فيلم ولاد رزق 3

وطرح مساء أمس  الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واتسم البرومو بالأكشن، حيث ظهر فيه نجوم الفيلم أبرزهم أحمد عز وعمرو يوسف .

 

تصريحات أحمد عز عن ولاد رزق 

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لابد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

 

وأوضح أحمد عز في تصريحات تلفزيونية له، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطع على العالم قائلا:"مينفعش نقدم لهم أي حاجة". 

 

وأكد أحمد عز على أنه لابد من توفر فكر جديدة وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار في تقديم أي سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضا.  

 

الفنان احمد عز احمد عز ولاد رزق 3 عمرو يوسف آسر ياسين

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