تعيين رئيس الوحدة.. سمير عبدالوهاب: حل مشكلة الانتخابات المحلية.. وهذه شروط العضوية|فيديو

قال سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني، إننا ناقشنا بعض الموضوعات والجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، متابعا: كان هناك إجماع من قبل الحضور بضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية.



واسترسل سمير عبد الوهاب خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc: كان هناك اختلاف فيما يخص النظام الانتخابي الأمثل، ولكن تم التوافق على النظام الانتخابي الذى يجمع ما بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية المنقوصة.



وأضاف أن القائمة المطلقة تكون بنسبة 75% من مقاعد المجلس المحلى ومن خلالها يمكن تمثيل الفئات والحصص التي نصت عليها المادة 180، أما القائمة النسبية المنقوصة تمثل 25% من إجمالي المقاعد، ليكون هناك تشجيع الأحزاب السياسية الصغيرة ليكون لها ممثلون في المجالس المحلية.



واسترسل: قمنا بحل المشكلة الكبيرة التي كانت تعوق الانتخابات المحلية أو النظام الانتخابي الأمثل من خلال الجمع ما بين القائمتين، متابعا: تم التوافق على تعيين رئيس الوحدة المحلية بشروط، وتم التوافق على الشروط العضوية في المجالس المحلية منها السن وأعطى فرصة أكبر للشباب بعد النزول للسن لعمر 21 سنة.

