5 طرق تنقذك من اختراق واتساب WhatsApp | تعرف عليها

كثيرًا ما يستخدم المُحتالون مكالمات واتساب WhatsApp لخداع الأشخاص للكشف عن بيانات شخصية أكثر حساسية أو مصرفية، حيث يُواجه المُستخدمون زيادة في عمليات الاحتيال عبر واتساب.

وبحسب شبكة ET Now فإنه هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المُتزايدة عبر واتساب WhatsApp.

5 طرق تنقذك من اختراق واتساب وسرقة المُحتالين

1- كن حذرًا من المكالمات غير المرغوب فيها

عند تلقي مكالمات من أرقام غير معروفة على واتساب، عليك توخي المزيد من الحذر.

2- التحقق من الهوية

تحقق دائمًا من هوية المتصل قبل تقديم أي معلومات شخصية أو مالية.

3- احذر من الطلبات العاجلة

كثيرًا ما يستخدم المُحتالون الشعور بالإلحاح لإقناعك بتقديم المعلومات على الفور لذلك عليك توخي الحذر.

4- تجنب النقر على الروابط المشبوهة

تجنب النقر على الروابط التي تشاركها جهات اتصال غير معروفة، لأنها قد تؤدي إلى مواقع ويب مُزيفة.

5- تمكين المصادقة الثنائية (2FA)

قم بتنشيط المصادقة الثنائية على WhatsApp لتوفير طبقة إضافية من الأمان، مما يزيد من صعوبة وصول المُحتالين إلى حسابك.