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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبرمج أمريكي يجمع مليارات الدولارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

مليارات من الدولارات
مليارات من الدولارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

يسعى بنشاط المبرمج الأمريكي سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI،  لجمع مليارات الدولارات لإنشاء شبكة عالمية من مصانع رقائق الذكاء الاصطناعي (AI)

هذه المغامرة الطموحة تهدف إلى تصنيع شرائح النصف الموصلة الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن ألتمان شارك في مناقشات أولية مع مستثمرين محتملين رئيسيين، بما في ذلك G42 المقرة في أبوظبي ومجموعة سوفت بانك اليابانية، على الرغم من أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.

قفزة OpenAI الجريئة في تصنيع الرقائق: البحث عن مليارات لشبكة عالمية لمصانع رقائق AI
تدفع هذه الخطوة بإيمان ألتمان بأن صناعة الذكاء الاصطناعي المتزايدة ستواجه قريبًا نقصًا في الرقائق الضرورية.

وتشير توقعات الإنتاج الحالية لرقائق النصف الموصل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى عدم تلبية الطلب المتوقع. ويشغل قلق ألتمان أنه بدون إمداد كافٍ من الرقائق، قد يتعطل نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

شهدت OpenAI، المعروفة بتطوير ChatGPT، ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 1.6 مليار دولار في عام 2023. والشركة تسعى الآن لجمع تمويل جديد بتقدير يبلغ حوالي 100 مليار دولار.

 وتتجه مغامرة ألتمان في تصنيع الرقائق باتجاه استراتيجية لاعبين رئيسيين آخرين في صناعة الذكاء الاصطناعي، مثل Google وAmazon  وMicrosoft (أكبر مستثمر لـ OpenAI)، الذين عادة ما يقومون بتصميم رقائقهم الخاصة وتفويض تصنيعها.

OpenAI الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي ChatGPT وMicrosoft Amazon Google

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