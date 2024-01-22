عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: استقبال 1800 فلسطيني بالمستشفيات المصرية حتي الآن

صدى البلد

قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت يأتي لأهمية تخصص طب الطوارئ ودوره في تقديم الرعاية الفورية للمريض .

وأضاف: “هناك تطور كبير لدور طب الطوارئ في العالم ولذا تتطرق المؤتمر لعدد من التخصصات المرتبطة بطب الطوارئ  وتم الحرص على تقديم محاضرات في التغذية العلاجية لأول مرة  في المؤتمر”  .

وأوضح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، أن المؤتمر سيناقش كيفية اتخاذ القرار المناسب والصحيح  في طب الطوارئ بالإضافة إلي دور التمريض في  الرعاية الحرجة وغيرها   . 

ومن جانبه قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لطب الطوارئ والحالات الحرجة ، أن  طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام  شديد للغاية لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة  المريض مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف  أولوية كبيرة وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام .
 
وأوضح وديع  أن وزارة الصحة والسكان المصرية استقبلت ١٨٠٠فلسطيني وتم إجراء مايقرب من ١٢٠٠ عملية جراحية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ترشيحاتنا

يجب سترهم .. دفاع شيري وزمردة يشكك في أدلة الإدانة أمام النقض

عواصف رملية وترابية لمدة 48 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

الصحة: استقبال 1800 فلسطيني بالمستشفيات المصرية حتي الآن

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ