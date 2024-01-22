الصحة: استقبال 1800 فلسطيني بالمستشفيات المصرية حتي الآن

قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت يأتي لأهمية تخصص طب الطوارئ ودوره في تقديم الرعاية الفورية للمريض .

وأضاف: “هناك تطور كبير لدور طب الطوارئ في العالم ولذا تتطرق المؤتمر لعدد من التخصصات المرتبطة بطب الطوارئ وتم الحرص على تقديم محاضرات في التغذية العلاجية لأول مرة في المؤتمر” .

وأوضح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، أن المؤتمر سيناقش كيفية اتخاذ القرار المناسب والصحيح في طب الطوارئ بالإضافة إلي دور التمريض في الرعاية الحرجة وغيرها .

ومن جانبه قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لطب الطوارئ والحالات الحرجة ، أن طب الطوارئ يعد أولوية كبيرة ويحمي باهتمام شديد للغاية لاسيما أنه يتعلق بإنقاذ حياة المريض مشيرا إلي أن وزارة الصحة والسكان تولي هذا الملف أولوية كبيرة وتم تدشين لجنة عليا للطوارئ والكوارث لتطوير هذا الملف العام .



وأوضح وديع أن وزارة الصحة والسكان المصرية استقبلت ١٨٠٠فلسطيني وتم إجراء مايقرب من ١٢٠٠ عملية جراحية .