أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 27941 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 34289 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 11903 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 6533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9326 نقطة.

