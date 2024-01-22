230 فدانًا .. الصحة : إنشاء أكبر مدينة طبية للمستشفيات التعليمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، علي مساحة ٢٣٠ فدان وتضم ٤ آلاف سرير.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم التصديق علي المشروع من القيادة السياسية وهناك اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة آليات التنفيذ للبدء الفوري في العمل.

اوضحت الوزارة أن المشروع ، بطريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية، حيث ستجمع المدينة الطبية 18 معهدا في مكان واحد سواء الحالية أو المستحدثة".

وتابع: "كما ستضم المدينة، جامعة طبية ومعامل مركزية وسكن للأطباء وفنادق لجذب السياحة العلاجية ومراكز بحثية تنسق مع كل التخصصات... هذا مشروع كبير ومكلف للغاية لكنه يستحق".