عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

230 فدانًا .. الصحة : إنشاء أكبر مدينة طبية للمستشفيات التعليمية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ،  علي مساحة ٢٣٠ فدان  وتضم ٤ آلاف سرير.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم التصديق علي المشروع من القيادة السياسية وهناك اجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة آليات التنفيذ للبدء الفوري في العمل.

اوضحت الوزارة أن المشروع ، بطريق العين السخنة أمام العاصمة الإدارية، حيث ستجمع المدينة الطبية 18 معهدا في مكان واحد سواء الحالية أو المستحدثة".

وتابع: "كما ستضم المدينة، جامعة طبية ومعامل مركزية وسكن للأطباء وفنادق لجذب السياحة العلاجية ومراكز بحثية تنسق مع كل التخصصات... هذا مشروع كبير ومكلف للغاية لكنه يستحق".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل أبادت 25 ألف ضحية وأصابت 62 ألف مواطن

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

بأمر كلوب| مدير فني جديد في طريقه لتدريب ليفربول .. ما القصة؟

مندوب مصر بالجامعة العربية: حجج إسرائيل بشأن التهجير القهري لا تقنع طفلًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

فيديو

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ