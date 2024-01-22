تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. مصاريف كليات الهندسة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يسعى كثيرآ من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، والذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بأحد كليات القمة بسبب مجموعهم لذين يعقدون أمل كبير علي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية في مصر فتح باب التقديم للدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني المتاح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وكثيرآ من الطلاب يعقدون أمال كبيرة على الجامعات الأهلية الالتحاق بأحد كليات القمة في تلك الجامعات والحصول على لقب مهندس أو دكتور.

التقديم للجامعات الأهلية والخاصة 2024

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وكشف مصدر مسئول في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، أن الجامعات مازالت تواصل قبول الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو القبول المباشر في مكاتب التسجيل.

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن التقديم يكون متاحا في الجامعات الأهلية الترم الثاني 2024، لجميع طلاب الثانوية العامة، الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق خلال الفصل الدراسي الأول 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال أعمال التسجيل.

مصاريف كليات الهندسة بـ الجامعات الأهلية

وأعلنت الجامعات الأهلية المصاريف الدراسية المقرر بالكليات بالعام الدراسي الجديد، وعلى رأسها مصاريف كليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات، وجاءت المصروفات الدراسية بالجماعات الأهلية كالتالي:

مصروفات برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج جامعة حلوان الأهلية 35000 جنيه.

مصروفات برنامج العمارة والتصميم البيئي جامعة حلوان الأهلية 48000 جنيه.

مصروفات برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون جامعة حلوان الأهلية 48000 جنيه.

مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة أسيوط الأهلية 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية 45 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الأهلية 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم وهندسة المنسوجات جامعة بنى سويف الأهلية 58 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة المعمارية جامعة بنى سويف الأهلية 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة والحاسبات جامعة بنى سويف الأهلية 69 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 90 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

جامعة حلوان الأهلية

وعلى جانب آخر أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة أن الجامعة طرحت هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

التقديم لـ جامعة حلوان الأهلية

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

تنسيق جامعة حلوان الأهلية

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم للكليات المتاحة وفق المجموع المحدد لها من قبل المجلس الاعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي ويشمل الآتي:

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

الأوراق المطلوبة للمتقدمين لكليات جامعة حلوان الأهلية

وتابعت ادارة الجامعة أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان الأهلية كالآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).

5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7 – 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +

صورة.

‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة .