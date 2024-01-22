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رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية: الألعاب الإليكترونية صناعة تحتاج للدعم.. ووسيلة فعالة للتعليم والتوعية

النائب علاء مصطفى،
النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة متكاملة.. نستطيع إن نطلق عليها صناعة كثيفة العمالة ، مشددا على ضرورة  دعم هذه الصناعة والذى يأتي  بالتكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص عمل متعددة في مجالات كالبرمجة،التصميم الفني،التأليف الموسيقي،والكتابة السردية.

وأضاف "نائب التنسيقية" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ’أثناء  مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة  "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها "يمكن لصناعة الألعاب الإلكترونية أن تكون وسيلة فعّالة للتعليم والتوعية، حيث تقدم طرقًا تفاعلية وممتعة للتعلم.

وأوضح " مصطفى" في 2018  أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق "مبادرة أفريقيا لابداع الألعاب الإلكترونية" ونفذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذة المبادرة مرة واحدة فقط، و من 2013 معهد تكنولوجيا المعلومات تنظم فعاليات الملتقى المصري لمطوري الألعاب الإلكترونية، و وصلت هذا العام لتنظيم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023.

وتسائل "مصطفى": عن مخرجات هذة المبادرات والملتقيات, مؤكدا على أن مصريعمل فيها  استوديوهات ألعاب تطور ألعاب سعودية و إماراتية.

وشدد  "مصطفى"  فى ختام كلمتة  على ضرورة  أن يكون للدولة المصرية مركز ألعاب إلكترونية لديها إمكانيات متطورة من استديوهات خاصة لتطوير الألعاب الإلكترونية، والتسجيل الصوتي، وأدوات المؤثرات الحركية والبصرية، وأماكن مخصصة للتعليم والتدريب على مهارات هذا القطاع، وحاضنات أعمال للشركات الناشئة في هذا المجال.

الإلعاب الإلكترونية صناعة الألعاب الألكترونية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

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