أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ على غرب البلاد، ثم تمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر خلال الطقس اليوم، بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مشيره إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4 درجات مئوية ).

ويشهد الطقس اليوم، نشاطاً للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن مناطق الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

-️ أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء غد على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى).

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية الشرقية).

- تكون الأمطار خفيفة مساء غدٍ على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، خلال حالة الطقس اليوم، الاثنين، تتسب في اضطراب بحركة الملاحة البحرية.. للمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو