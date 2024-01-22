سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

تحتاج كل أم لتقديم وصفات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة سريعة في الخلاط سهلة جداً.

مقادير كيكة البرتقال الهشة

كوب وربع عصير برتقال طازج.

2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب زيت.

كوب ونصف سكر.

ملعقة بشر قشر برتقال.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.



طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

في الخلاط ضعي البيض عليه قليل من بشر قشر البرتقال كنهة إضافية بدلاً من الفانيلا.

يضاف السكر، ثم يخفق حتى تتكون الفقاعات، ثم يضاف الزيت ويخفق المزيج جيداً.

في وعاء عميق ضعي المكونات الجافة مع بعضها (الدقيق والملح والبيكنج بودر) ويخلط.

يسكب الدقيق على مزيج البرتقال والبيض، ثم يقلب برفق حتى تتجانس المكونات وتختفي حبيبات الدقيق تماماً.

أحضري صينية أي شكل مقاس 30 سم، تدهن بالزبد أو الزيت وترش بقليل من الدقيق حتى تكون طبقة عازلة للالتصاق.

يسكب خليط الكيك في الصينية أو القالب، ثم يخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية.

يترك الكيك داخل الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يجب اختبار نضج الكيك بعصا خشبية إذا خرجت العصا وبها عجين فهذا يدل أنها تحتاج المزيد من التسوية.

وفي حال خروج العصا نظيفة هذا يدل ان الكيك قد نضجت، حينها تطفئ الفرن.



صوص البرتقال

يمكن تحضير صوص يعطي مذاقاً رائعاً وبنفس النكهة أيضاً، وهو عبارة عن كوب من السكر البودرة وإضافة عليه قطرات من عصير البرتقال بالتدريج مع التقليب حتى تحصلي على مزيج متجانس صوص لونه أصفر فاتح، يضاف الصوص إلى الكيك بعدما تبرد تماماً.