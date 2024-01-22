بلينكن يصل الرأس الأخضر في بداية جولته الأفريقية

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين مع رئيس وزراء الرأس الأخضر أوليسيس كوريا إي سيلفا، في مستهل جولته الأفريقية الأولى في العام الجديد 2024 التي تشمل أيضا كوت ديفوار ونيجيريا وأنجولا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء في الرأس الأخضر، أهمية الشراكة بين البلدين لتعزيز الأمن والازدهار في حوض الأطلسي وغرب أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

ويتضمن خط سير رحلة بلينكن أيضًا زيارة إلى بورتو دا برايا، التي تلقت تمويلًا لجهود التحديث من مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية، وحضور مباراة كرة قدم في كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قبل الرحلة إن بلينكن سيؤكد على الاستثمار الأمريكي في البنية التحتية في أفريقيا كوسيلة "لتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل في الداخل وفي القارة، ومساعدة أفريقيا على المنافسة في السوق العالمية".

وأشادت مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بالرأس الأخضر قبل زيارة بلينكن، ووصفت البلاد بأنها “ديمقراطية رائعة”.