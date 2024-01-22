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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين ترد على الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء الوطن البديل

فلسطين
فلسطين

قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها.

جاءت تصريحات المالكي ردا علي الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية.

وأضاف وزير خارجية فلسطين: “لن نقبل من الاتحاد الأوروبي بأقل من إدانة تصريحات نتنياهو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية.

جاء ذلك  خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويطرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خارطة سلام، خلال اجتماع بين وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد.

نتنياهو فلسطين إسرائيل

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