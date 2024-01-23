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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كينيا تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 934 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توصلت كينيا إلى اتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.


وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ماريا بانغيستو إن "الاتفاق مع كينيا سيساعد الحكومة على دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".


وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما وصلت إليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.

صندوق النقد الدولى كينيا قسم الشرق الأوسط التعافي الاقتصادي قروض

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