عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد حماس

حركة حماس
حركة حماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بالتعاون مع بريطانيا واستراليا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، قائلا "نحن نفرض بالتعاون مع شركائنا الأستراليين والبريطانيين، عقوبات إضافية على حماس". 

وأضاف "ميللر"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "هذه هي الجولة الخامسة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر". 

وأشار المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه العقوبات "تستهدف عملية شبكات الصرافة المالية التابعة لحماس في غزة وأصحابها والمرتبطين بها".

ويتعرض قطاع غزة، إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى القطاعات.

وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة ضد حماس حركة المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قراءة الفاتحة.. موعد خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

موضوعات متعلقة

حماس ليست مهزومة .. اعتراف غير مسبوق من وزير إسرائيلي بشأن الحرب

إجراء عاجل من أمريكا ضد حماس

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات: 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يعمل على تعطيل مساعي بايدن في غزة

احتيال وتجسس.. حماس تحذر من صفحة مزورة تطلب تبرعات باسم الحركة |تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس بقطاع غزة

للمرة العاشرة.. انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة

الكنيست يرفض اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الذرة؟

سهلة جدا.. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في مزاد علني.. تفاصيل وصور

كإنها بنتها.. صور إلهام شاهين مع ابنة شقيقتها| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ