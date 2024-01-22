الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد حماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بالتعاون مع بريطانيا واستراليا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، قائلا "نحن نفرض بالتعاون مع شركائنا الأستراليين والبريطانيين، عقوبات إضافية على حماس".

وأضاف "ميللر"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "هذه هي الجولة الخامسة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر".

وأشار المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه العقوبات "تستهدف عملية شبكات الصرافة المالية التابعة لحماس في غزة وأصحابها والمرتبطين بها".

ويتعرض قطاع غزة، إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى القطاعات.