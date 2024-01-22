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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يرفض صفقة تبادلية مع إنتر ميلان

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قرر مانشستر يونايتد رفض محاولة من جانب إنتر ميلان للتعاقد مع أحد لاعبي خط الدفاع ضمن صفقة تبادلية.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد عرض إنتر الظهير الهولندي دينزل دومفريز على مانشستر يونايتد، من أجل مبادلته بآرون وان بيساكا، لكنه لم يلق اهتمامًا من جانب الشياطين الحمر.

وشارك وان بيساكا 26 عامًا، في 10 مباريات أساسية مع يونايتد هذا الموسم، رغم غيابه أكثر من شهر بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

وأكدت الصحيفة أن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ينظر إلى بيساكا على أنه عضو مهم في الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد بيساكا في نهاية هذا الموسم، لكن مانشستر يونايتد فعّل خيار تمديد عقده حتى 2025.

ورغم ذلك، لا يزال قرار إنتر بعرض دومفريز، الذي لعب 18 مباراة هذا الموسم، مفاجأة.

ويعتبر دومفريز 27 عامًا واحدًا من أفضل الأظهرة في الدوري الإيطالي، وقد صنع أيضًا سلسلة كبيرة من الفرص لفريق سيموني إنزاجي.

ومع ذلك، فإن عقد الهولندي مع نيراتزوري سينتهي في يونيو 2025 وما يزال بإمكانه المغادرة في الصيف المقبل.

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