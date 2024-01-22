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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات .. قانون جديد بشأن الذكاء الاصطناعي | تفاصيل

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الاثنين قانونا جديدا بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، يقضي بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. 

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن المجلس سيكون مسؤولا عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي.

وفي السياق نفسه، أصدر الرئيس الإماراتي، قراراً بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.

وأضافت أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، يضم في عضويته كلا من خلدون خليفة المبارك، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وفيصل عبدالعزيز البناي، وبينج شياو.

الرئيس الإماراتي الذكاء الاصطناعي مجلس الذكاء الاصطناعي محمد بن زايد طحنون بن زايد

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