محافظ دمياط توجه بالعمل لدعم القطاعات الخدمية

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.



جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط اليوم /الاثنين/ الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى " 2024/2023" وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.



واستعرضت المحافظ -وفقا لبيان - نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام ، فضلا عن عرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت الدكتورة منال على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

