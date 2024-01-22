أكبر إهانة.. تصريحات نارية من وائل جمعة على مغادرة صلاح لمعسكر المنتخب

وجه وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب السابق، رسائل نارية حول مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب عقب مباراة مصر وكاب فيردي لإنجلترا لاستكمال علاجه مع ليفربول والعودة في حالة صعود المنتخب للأدوار النهائية من بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال جمعة خلال تحليله مباراة مصر وكاب فيردي: "اللى حصل ده إهانة كبيرة لمنتخب مصر وأكبر إهانة في التاريخ وخطأ كبير جدا وكل واحد شارك في الخطأ ده هم مجموعة من الكومبارس ومشاركين في الإهانة التي حدثت لمنتخب مصر، وصلاح غلطان، وطوق النجاة الوحيد في القصة دي هي مدة غياب صلاح الذي سينقذ كل ذلك وأن ما حدث هو فعلا بسبب طول مدة الإصابة وليس إهمال من أحد، والروح والأداء العالي هو الفيصل في الفوز بمباراة كاب فيردي للتأهل لدور القادم من البطولة".

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد