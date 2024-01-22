ضياء رشوان عن دخول الأسلحة إلى غزة: فساد الجيش الإسرائيلي السبب

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة ولم يغلق لحظة واحدة، مشيرًا إلى أن البيان المطول الذي أصدرته الهيئة قبل قليل أوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بالأنفاق.

وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية لطفي، أن المسؤول الرئيسي عن دخول الأسلحة إلى غزة هو إسرائيل وأجهزة إسرائيل وبعض المتربحين من داخل هذه الأجهزة والجيش الإسرائيلي الذن يبيعون الأسلحة في غزة والضفة الغربية، وهذا ما تعلنه السلطات الإسرائيلية رسميا".

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: "إسرائيل تسيطر على البحر المتوسط حول غزة، وبالتالي، فإن هناك عدم قدرة من إسرائيل على ضبط هذه المنطقة، أو أن هناك فساد في جيشها يسمح بدخول هذه الأسلحة".

وذكر أن إسرائيل نفسها أذاعت مقاطع فيديو وصورا خلال حربها على قطاع غزة تقول فيها إن المقاومة تصنع أسلحتها بالأنفاق: "من نصدق؟! إسرائيل التي تقول ذلك؟! أم إسرائيل التي تتهم مصر بتهريب الأسلحة إلى غزة".