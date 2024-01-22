30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي “الرأس الأخضر”، التى تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0.

وخلال الدقائق الماضية ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول اكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.