مصر تشهد حدثا غير مسبوق على مدار نصف قرن.. أستاذة اقتصاد تكشف

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن مصر تعيد بناء الجغرافيا من خلال مشروعات الطاقة، وتدخل نادي الكبار في هذا المجال.

وأضافت “علي” ،خلال مداخلتها مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على شاشة “CBC”، أن مصر لديها استراتيجية متكاملة للطاقة 2035، مؤكدة أنها الممر الوحيد الآمن لعبور الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أوروبا.

بُعد جيوسياسي

أشارت الدكتورة وفاء علي، إلى أن ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار له بُعد جيوسياسي، ويستخدم كأداة جديدة من أدوات الدولة المصرية، موضحة أن مصر تشهد حدثا غير مسبوق على مدار نصف قرن بمحطة الطاقة النووية، وهي محطة الضبعة النووية.

وأوضحت أن المحطات النووية تمنح مصر الفرصة للاستفادة الأكبر من النفط والغاز والقيمة المضافة لكل منهما، وأن اشتراطات السلامة والجودة في محطة الضبعة للطاقة النووية تخضع للمعايير الدولية.