استمرار التقديم في مسابقة رؤساء القرى بمحافظة الوادي الجديد.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد، ، عن استمرار فتح باب التقدم لوظائف رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز "الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، الفرافرة"، وتكون هذه الوظائف ندبا من داخل الجهة أو خارجها بدائرة المحافظة وذلك لعمل قائمة للترشح منها على أن يتم تخصيص مكافأة تشجيعية لقرى مركزي الفرافرة وباريس بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه.



وأكدت المديرية أنه على من يرغب شغل وظيفة رئيس قرية أن يتقدم بطلب باسم محافظ الوادى الجديد ومرفق معه المستندات الآتية ، بيان حالة وظيفية معتمدة ومختومة من جهة العمل متضمنًا: الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ التعيين لأول مرة، المؤهلات الدراسية، الوظيفة الحالية أو الدرجة المالية، الوظائف الإشرافية التي شغلها إن وجد، تقارير الكفاية امتياز عن الخمس سنوات الأخيرة، الدورات التدريبية الحاصل عليها ومكان تنفيذها وتاريخها، بيان بالجزاءات التأديبية إن وجد من عدمه وكشف تحليل المخدرات.



كما يشترط توضيح عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل، وخطابات الشكر وشهادات التقدير ترفق، الأعمال البارزة تحديدا وشهادات التقدير ترفق، الموافقة المبدئية من الجهة التي تعمل بها على شغل وظيفة رئيس قرية.





واشترطت المديرية أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عالٍ، على الأقل الكفاءة، والقدرة على القيادة وحل مشاكل الجماهير إلى جانب موافقة الجهات الأمنية على تعيينه رئيسا للوحدة المحلية القروية بعد الترشح لشغل الوظيفة وكما يشترط عدم صدور حكم لعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.



وحددت المديرية آخر موعد تلقي الطلبات حتى يوم 1 فبراير المقبل وتقدم الطلبات باليد مستوفاة كافة البيانات المطلوبة بمديرية التنظيم والإدارة.

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