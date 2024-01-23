حركة المجاهدين الفلسطينية: الإدارة الأمريكية مصرة على حماية القتـ.لة الصهاينة

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية؛ بشدة استمرار العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن الشقيق والذي جاء لحماية المجرمين الصهاينة الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، وهو امتداد للعدوان على العراق ولبنان وسوريا وكل أمتنا.

كما جددت الحركة وقوفها مع اليمن العزيز شعباً وثورة وقيادة وجيشاً مثمنة تمسكهم التاريخي بموقفهم الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته والرافض للظلم والحصار والعدوان الذي يتعرض له بالرغم من المؤامرات والعدوان والحصار الذي يتعرضون له.

واسردت الحركة في بيانها قائلة " يهدف العدوان الدولي على اليمن لثنيها عن موقفها الشجاع والأخلاقي تجاه غزة وشعب فلسطين ، وإن استمرار اليمن بتمسكهم بفرض الحصار البحري على التجارة الصهيونية هو أنبل وأشرف تدخل عسكري إنساني لرفع الظلم عن شعب يتعرض للقتل والتجويع والحصار في ظل فشل وتواطؤ المؤسسات الدولية وعجزها عن حمايتهم أو دفع الظلم عنهم.

وأضاف : تصر الإدارة الأمريكية على الإيغال في دم أمتنا العربية والإسلامية وتجييش التحالفات لحماية القتلة الصهاينة وانتهاك حقوق الأمة وسيادتها على أراضيها في ظل صمت وتخاذل مطبق .

وفي نهاية البيان ؛ دعت الحركة لتعزيز الموقف الموحد لكل أحرار أمتنا للتصدي للعدوان الأمريكي الدولي والضغط على مصالح المجرمين حتى كسر العدوان في فلسطين واليمن وسائر أمتنا.

