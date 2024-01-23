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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن استمرار الهجوم الواسع على خانيونس

صدى البلد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استمرار قواته بالهجوم الواسع على خانيونس.

قال الجيش الإسرائيلي، الاستمرار بالقتال في كل مناطق قطاع غزة.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرئيلي منطقة المواصي التي دعا سكان خان يونس للنزوح إليها.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في مدينة خان يونس.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

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