يوسف الحسيني: محمد صلاح مستهدف من كتائب الإخوان الإلكترونية

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح بسبب إصابته وخروجه من منتخب مصر خلال الفترة الحالية، قائلا إنه من الطبيعي أن اللاعب لا يلعب وهو مصاب، والهجوم على اللاعب أمر غريب، "هو المفروض اللاعب يلعب وهو مصاب عشان يدمر نفسه".

انتقاد محمد صلاح في غير محله

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن انتقاد محمد صلاح بسبب إصابته كان في غير محله، واللاعب مستهدف بشكل واضح من كتائب جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم، والجميع يرغبون في أن يكون محمد صلاح نسخة طبق الأصل من محمد أبو تريكة وطريقه ونهجه حتى يعجب هؤلاء الأشخاص.

وتابع يوسف الحسيني: "محمد صلاح مش نسخة من أي حد، ولا أبو تريكة عمل نص اللي عمله محمد صلاح، هو مين ميحبش محمد صلاح يا جماعة، ده الناس اللي سمته فخر العرب".