تامر أمين عن شائعة وفاة العامري فاروق: هزروا في أي حاجة إلا الأعمار

كشف الإعلامي تامر أمين، عدم صحة الخبر المتعلق بصحة المهندس العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن وفاته، حيث اتضح أن هذا الخبر إشاعة تم تداولها بشكل كبير.

وأوضح تامر أمين، خلال برنامجه أخر النهار المذاع على شاشة النهار، أن هشام العامري شقيق العامري فاروق نشر منشور على صفحته الرسمية يؤكد فيه أن أخيه مازال على قيد الحياة، لافتا إلى أن حالته الصحية في منتهى الخطورة ولكنه لم يفارق الحياة.

طلب أسرته

وواصل، أن عائلة العمري قالت إن في حالة حدوث قضاء الله سيكونون هم أول المعلنين لهذا الخبر وليس أحد غيرهم، وذلك لانهم من على دراية بحالته الصحية، طالبين من المواطنين توخي الدقة والحرص والرحمة بأسرته وأحبائه، وعدم إطلاق الإشاعات من أجل السبق الصحفي، معقبا: “هزروا على السوشيال ميديا في أي حاجة إلا الأعمار”.