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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو يرحب بتصديق تركيا على انضمام السويد للحلف

صدى البلد

رحب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، بتصديق تركيا على انضمام السويد و"يحض" المجر على الاقتداء بها.

وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد في وقت سابق من اليوم، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.

أضاف ستولتنبرج، في تصريحات له: “بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت مهمتان واضحتين بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "الهدف الأول هو دعم أوكرانيا... والهدف الآخر هو منع التصعيد وحرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا".

ووافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، منهيا بذلك أزمة استمرت سنوات.

 ولا يزال يتعين على المجر، التي يظل برلمانها في عطلة حتى منتصف فبراير/شباط، أن تصدق على الاتفاقية.

 وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الكتلة الدفاعية في مايو 2022، بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا.

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