أحمد موسى عن سيناريو صعود المنتخب بأمم إفريقيا: نركز في القادم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شكل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم كان شكله مختلف تماما في مباراة الرأس الأخضر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام حاليا في كوت ديفوار، عن مباراتي موزمبيق وغانا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية رغم أن الأخطاء الكارثية من خط الدفاع طوال المباراة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بحمد الله تم التأهل لدور الـ 16 من بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الفرحة كانت عارمة لدى جموع المصريين في المنازل والقهاوي، قائلا: "كله كان بيطير للسما مع كل جون.. الفار امبارح من الحكم كان بيتلكك في مباراة الرأس الأخضر".



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محمود تريزيجيه قدم مباراة قوية ومعه اللاعب مصطفى محمد قائلا:"رجالة ربنا يكرمهم".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أخطاء كارثية في خط الدفاع المصري، مشيرا إلى أنه يتمنى الشفاء لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة غانا وموزمبيق شهدت إثارة ومتعة كبيرة، قائلا:"منتخب مصر كان برا سبحان الله بقينا جوه.. كرم ربنا والله علينا ونعمته وفضله".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية التحضير والتركيز للمباراة المقبلة، مشيرا إلى أن مباراة الأمس كانت بها فرص متضعيش من لاعب مبتدأ، من أجل مواصلة المشوار في البطولة الإفريقية.



