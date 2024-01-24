نائب بالشيوخ: هناك متابعة جيدة لمخرجات الحوار الوطني.. وتنفيذها أولوية

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن سعي الحكومة لتنفذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد أهمية ما أسفرت عنه المرحلة الأولى منه.

وأضاف "عبد المحسن" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "cbc" أن هناك متابعة جيدة في مخرجات الحوار الوطني، وهناك أولويات تعمل عليها الحكومة لتنفيذها.

وأشار إلى أن حماة الوطن يعتبر الحزب الأكثر حرصًا على تحقيق متطلبات الأمن القومي، والحوار الوطني يعتبر أهم آلية لإعادة العلاقات بين كافة الطوائف والأحزاب السياسية في المجتمع المصري وتوصيلها للقيادة السياسية.

وأوضح أن تقدم أوراق العمل بشكل منظم ومدروس خلال فترة زمنية قصيرة وهذا يعتبر نجاح في المرحلة الأولى، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المخرجات خلال الفترة القادمة، وجلسات الحوار الوطني مازالت مستمرة في جميع محافظات الجمهورية.