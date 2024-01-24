أيمن محسب: الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الحكومة كانت تتعامل مع الملف الاقتصادي بأكثر حرفية وذكاء، والدليل على ذلك هو أن الهيئة العامة للاستثمار أخذت الكثير مما كان يتداول بالجلسات.

وأضاف "محسب"، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، أن الحضور الحكومي كان جيد في معظم جلسات الحوار الوطني، و كانت الحكومة تنفذ جزء كبير من المخرجات وأمثلة على ذلك: إطلاق الرخصة الذهبية، تخفيض قيمة التأسيس للشركات وأيضا مشاكل الولاية المرتبطة بالأراضي المتهيئة للاستثمار.

تغيير السياسات الموجودة

ولفت "محسب"، إلى أن الحوار الوطني أثر بشكل كبير في القرارات الاقتصادية للحكومة، معقبا: "الحكومة تعاملت في الملف الاقتصادي أو مع الحوار الوطني بشكل أكثر ذكاءا من بعض الملفات وذلك ربما لضرورة أولويته"، خاتما: "منتظرين من الحكومة تغيير السياسات الموجودة".