أمطار وصقيع.. الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تكون منخفضة فى قيم درجات حرارتها، مما أدي إلى إنخفاض قيم درجات الحرارة، مع وجود امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، موضحة أن الأجواء خلال فترة النهار مائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية، وأدفئ على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يكون هناك مزيد من الانخفاض خلال فترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغري تتراوح ما بين ال10 وال12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية، و6 أو 7 درجات فى بعض الأماكن من محافظات الصعيد، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع فى بعض المزروعات فى وسط سيناء أو الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار والتي تستمر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ومن المتوقع استمرارها طوال اليوم.