خبيرة اقتصادية: الدولة تهتم بالمستثمر المحلي وتوفر له كل سبل النجاح

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، معقبة: "بدأنا بـ 5 اتفاقيات و سنستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية".

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار و يؤكد حرص و اهتمام الدولة على القطاع الخاص و تنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.

ولفتت "رمسيس"، إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي و تيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.