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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالب باجتماع طارئ.. سموتريش يرفض بشدة صفقة الأسرى مع حماس

المتطرف بتسلئيل
المتطرف بتسلئيل سموتريتش

طالب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، وذلك على خلفية المفاوضات بشأن تشكيل صفقة أسرى جديدة مع حركة حماس ، تتوقف على أساسها الحرب في غزة لمدة شهر كامل.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد طلب سموتريتش في مناشدته عقد اجتماع طارئ للحصول على توضيحات في ضوء ما تداولته الصحف الأمريكية عن اتفاق يتم تشكيله مع حماس بموافقة مجلس الوزراء الحربي تتوقف بموجبه الحرب لمدة شهر كامل.

وأعرب سموتريش عن رأيه الثابت بأن "وقف الحرب في مثل هذه المرحلة الأمنية والسياسية الحساسة قد يعرض الحملة برمتها للخطر ويترتب عليه أثمان باهظة للغاية في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى. وعلامات استفهام كثيرة وخطيرة تحوم حول مثل هذه الصفقة".

وتابع: وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة من الزمن أمر لا يمكننا السماح به".

وختم: "لقد وعدنا بتحقيق النصر. لقد وعدنا به مواطني إسرائيل، وجنود الاحتياط وعائلاتهم، وعائلات المخطوفين، والعالم أجمع. ويجب ألا نعرض للخطر القدرة على تحقيق هذا الوعد الذي هو شرط لأمن ملايين المواطنين الإسرائيليين ووجود إسرائيل".

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اجتماع طارئ إسرائيل صفقة أسرى جديدة الحرب في غزة حركة حماس

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