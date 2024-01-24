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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يوجد أي فئة محمية من قصف الاحتلال

صدى البلد

أكدت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع في غزة في غاية الخطورة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وأضافت "فرسخ"، خلال مداخلتها على قناة القاهرة الإخبارية، أن مركبات الإسعاف في خان يونس تواجه صعوبات كبيرة في الوصول للجرحى، لافتة إلى أنهم أنشأوا نقطة طبية بـ خان يونس لاستقبال المصابين من القصف الإسرائيلي.

وأوضحت، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف كل المنظومات دون أي مبرر، سواء كانت مدارس الأونروا أو الكنائس والمساجد بالإضافة للمستشفيات ومركبات الإسعاف، مضيفة أنه لا يوجد أي فئة محمية من استهدافات الاحتلال بقطاع غزة.

استشهاد 8 وإصابة أخرين

ولفتت، إلى أن مركبات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى الجرحى في خان يونس، وتم استهداف المسعفين أيضا، منوهة إلى أن هناك 8 من الطواقم الطبية استشهدوا، و تمت إصابة 29 أخرين جراء القصف الإسرائيلي.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة القصف الإسرائيلي خان يونس لاحتلال الاسرائيلي الاونروا

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