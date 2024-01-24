السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة، الموجودة منذ أكثر من 70 عامًا.

وظهر في الفيلم التسجيلي الفنان الكبير أحمد بدير، وسميحة أيوب، ونجوم كثيرة يتحدثون عن أبطال رجال الشرطة، وخدمتهم للمواطنين، وخدمة البلد.

وأكدت مها عبد الكريم، أرملة الشهيد حمادة الساكت، أنها تنتظر يوم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه شيء عظيم تتشرف به أسر الشهداء.

وقالت إن زوجها البطل الشهيد كانت أخلاقه عالية، وسيرته لا يختلف عليها اثنان، وكان الجميع يحبه، والله اختاره من أجل أن يكون شهيدا، وهذا فخر لجميع أسرته.

ولفتت إلى أن البطل استشهد في العام الماضي، 20-1-2023، وأن لديها عمرو وإبراهيم، وإياد، وأن أولادها يفتخرون بارتقاء والدهم شهيدا في سبيل الله والوطن.

وتابعت: "زوجي البطل ربنا اصطفاه من وسط أصحابه وزمايله، وربنا زرقه الشهادة وده فخر لينا".

وأعربت عن فخرها واعتزازها بتكريم اسم زوجها الشهيد، قائلة: "بشكر السيد الرئيس لأنه هون علينا كتير، تكريم أسر الشهداء حاجة عظيمة نتشرف بيها مدى الحياة".