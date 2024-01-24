الرئيس السيسي يشاهد أغنية يظهر بها أبناء شهداء الشرطة

شاهد الرئيس السيسي أغنية لـ "أمانه عليك يا أبويا"، الذي ظهر بها لعدد من أبناء شهداء الشرطة ومنهم: مهند نجل الشهيد الرائد حازم أسامة أبو المعاطي وغيره ضمن فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ 72.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أكاديمية الشرطة ليشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة، والذى خلد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

وضحى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به المصريون كل عام.