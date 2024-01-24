الرئيس السيسي يكرم عددا من أهالي شهداء ورجال الشرطة

كرم الرئيس السيسي عدد من أبناء شهداء الشرطة، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة وهم: الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف، طارق جميل محروس عطا الله، حمادة صبحي رمضان الساكت، محمود سامي السيد.

وكرم الرئيس السيسي، أثناء احتفالية عيد الشرطة الـ 72 عدد من أعضاء هيئة الشرطة الامتياز تقديرا لعطائهم وامتيازهم، وهم: اللواء تامر عبد الغني السمري، لواء شريف صلاح الغراب، عمرو عبد الخالق الخولي، اللواء حسن إبراهيم النحراوي.

وكرم أيضا، العميد شريف حسين غازي، العميد أيمن عبد النعيم عبد الوهاب، العميد محمد خالد محمد، العميد غسان أحمد حسان، و العميد سمير أحمد عبد الرؤوف، شريف حلمي جميل جرجس.

وكرم، الرائد ولاء سامي عبد المحسن، النقيب سلمى أحمد الورداني.