الرئيس السيسي: أثق أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه ويعبر بها جبال من الصعاب والمخاطر، مؤكدا على ثقته أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسئوليتها على الجميع ستبقى شرف يذكره التاريخ.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة الـ 72، أن كل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له أثق أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم للزمن وتحقيق أحلامهم و إيمانهم بحق بلادهم في مستقبل أفضل يتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم.

تهنئه للشرطة

وواصل: "أهنيء الشرطة تهنئة خالصة في يوم عيدها وأشيد بدورها البطولي لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم"، موضحا أن الدولة بكل طاقتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، لافتا إلى أن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم هو أمن لمصر من الحاجة و الفقر.

وتابع، كل استصلاح بأراضي مصر الصحراوية وتحويلها لجنة خضراء تطرح خير وتأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل، وكل مستشفى و مدرسة تبنى هو حماية وأمن للمواطنين بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.

