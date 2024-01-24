تعليق قوي من الرئيس السيسي على أزمة الدولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موارد الدولة من الدولار يجب أن تكون أكثر من التي يتم انفاقها، وإذا حدث غير ذلك يكون هناك مشكلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، أنه يتابع جيدا حديث المواطنين بشأن ضبط الأسواق، وأن يكون هناك ثبات في السلع.

ولفت إلى أنه يقول لـ نفسه هذا الكلام قبل ان يقوله لـ الحكومة، وأن الدول مش بالخواطر بتمشي، لكن بالعمل، وأن الأزمة الحالية لها حلول، لكنها تعتمد علينا.

وتابع :" كنا بننفق 4.5 مليار دولار لشراء السيارات من الخارج، و2 مليار دولار موبايلات".