الرئيس السيسي يتحدث عن الدولار: كان دائما يمثل مشكلة في مصر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة الدولار، معقبا: “هتقولي الدنيا غالية هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر.. و الدولار هناك رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم.. شوفوا دائما الدولار كان يمثل مشكلة كل كام سنة لنا في مصر .. لأن الدولة المصرية لا تقدم فقط الإنفاق خلال السنوات السابقة، إنما تقدم خدمات ويتم بيعها للناس بالجنيه وأضطر أجيبها بالدولار”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة: “انا بقول اننا بنحتاج نجيب سلع أساسية فى الشهر بمليار دولار.. طب ببيعه للناس بالجنيه.. طب عايز وقود بنتكلم فى مليار دولار تاني”.

وتابع الرئيس السيسي: “اليوم محطات الكهرباء تاخد غاز يساوي تقريبا مليار دولار شهريا.. يبقي 3 مليار دولار مقدرش أبدا موفرهومش لأنهم أشياء أساسية.. و بحاول أشرح حجم التحدي الذى نعيش فيه حتي من قبل 2011، وتلك الأرقم إذا لم تكن الدولة المصرية بكل اللي فيها يعلموا أن مواردنا من الدولار تكون أكتر او تساوى إنفاقنا من الدولار سيكون دائما لدينا هذه المشكلة”.