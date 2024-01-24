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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تعد بتحديث جبار لأصحاب هذه الهواتف.. شوف تليفونك بينها

هواتف موتورولا المؤهلة
هواتف موتورولا المؤهلة للحصول على أندرويد 14

بدأت شركة موتورولا Motorola، في تحديث هواتفها الذكية إلى أحدث نظام تشغيل من أندرويد، والذي تم إطلاقه منذ فترة تحت اسم Android 14.

 

وعلى غرار شركة سامسونج، أعلنت شركة موتورولا، عن خططها لإطلاق تحديث أندرويد 14، لمجموعة من هواتفها تتنوع بين الطرز الصديقة للميزانية إلى الطرز متوسطة المدى.

 

وعبر موقع الويب الخاص بها، كشفت شركة موتورولا عن قائمة من الأجهزة التي من المقرر أن تتلقى تحديث أندرويد 14، لذا يمكنك معرفة ما إذا كان طراز هاتفك مدرجا ضمن القائمة التالية:

هواتف موتورولا المؤهلة للحصول على أندرويد 14

- أجهزة موتورولا Razr:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr+ 2023
Motorola Razr 40

Motorola Raz 2023
Motorola Razr 2022
 

- هواتف سلسلة موتورولا Edge:

Motorola Edge+ (2023)
Motorola Edge (2023)
Motorola Edge (2022)
Motorola Edge+ 5G UW 2022
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40
Motorola Edge 30 Ultra
Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge+ (2022)
Motorola Edge 30 Neo
Motorola Edge 30 Fusion
Motorola Edge 30

- هواتف موتورولا Moto G:

Moto G (2023)
Moto G Stylus 5G (2023)
Moto G Stylus (2023)
Moto G Power 5G
Moto G84
Moto G54
Moto G73
Moto G53
Moto G23
Moto G14
Motorola ThinkPhone

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