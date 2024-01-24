موتورولا تعد بتحديث جبار لأصحاب هذه الهواتف.. شوف تليفونك بينها

بدأت شركة موتورولا Motorola، في تحديث هواتفها الذكية إلى أحدث نظام تشغيل من أندرويد، والذي تم إطلاقه منذ فترة تحت اسم Android 14.

وعلى غرار شركة سامسونج، أعلنت شركة موتورولا، عن خططها لإطلاق تحديث أندرويد 14، لمجموعة من هواتفها تتنوع بين الطرز الصديقة للميزانية إلى الطرز متوسطة المدى.

وعبر موقع الويب الخاص بها، كشفت شركة موتورولا عن قائمة من الأجهزة التي من المقرر أن تتلقى تحديث أندرويد 14، لذا يمكنك معرفة ما إذا كان طراز هاتفك مدرجا ضمن القائمة التالية:

هواتف موتورولا المؤهلة للحصول على أندرويد 14

- أجهزة موتورولا Razr:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr+ 2023

Motorola Razr 40

Motorola Raz 2023

Motorola Razr 2022



- هواتف سلسلة موتورولا Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

- هواتف موتورولا Moto G:

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Motorola ThinkPhone