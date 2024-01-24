حقيقة تولي مدرب منتخب جامبيا منصب المدير الفني لـ الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، من تدريب الزمالك، حال استقالته من تدريب «العقارب» بعد توديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن سينتفيت عقده مع جامبيا حتى 2026، إلا أن المدرب أكد أنه اكتفى بالفترة التي قضاها مع «العقارب» ليرحل بعد توديع البطولة رسميًا.

وأشار حتحوت إلى أن سينتفيت يرغب في رحلة جديدة مع نادٍ أو منتخب آخر بعد رحلة طويلة قضاها مع جامبيا، موضحًا أن هناك تقارير ربطت اسم المدرب البلجيكي بقيادة الزمالك في الفترة المقبلة بدلًا من المدرب المؤقت معتمد جمال.

واختتم تصريحاته، أنه تواصل مع أحد مسؤولي الزمالك، حول احتمالية تدريب سينتفيت للأبيض في الفترة المقبلة، وهو ما نفاه تمامًا، مؤكدًا أن البلجيكي لن يقود تدريب الفريق في الفترة المقبلة.