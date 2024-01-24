الرئيس السيسي: كل تقديري للمواطن الغلبان في الظروف الحالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "الدول مش بتمشي بالخواطر، الدول بتمشي بسياسات و قوانين وعمل، إذا الأزمة اللي احنا فيها حلولها بتعتمد علينا".

وأوضح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 72، أن مصر أصبح عدد سكانها الآن 106 مليون نسمة، ومطلوب توفير جميع الحاجات لها، معقبا: "بقول الكلام ده عشان أسجل احترامي للمصريين وتقديري لهم، وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط في الظروف اللي احنا فيها قبل أي شخص تاني".

وواصل: "وأنا بقابل الناس البسيطة دول حد جيه قاللي ربنا يعينك ومعانا"، مواصلا: "مصر مش أمانة في رقبتي و رقبة الحكومة بس، لكنها أمانة في رقبتكوا كلكم يا مصريين الصغير قبل الكبير".

وأضاف: "كل حاجة تهون إلا بلدنا.. احنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية حتى لو غالية"، لافتا: "ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين نوفر لها أكل وأساسيات".

ونوه، إلى أن حجم الناقلات التي كانت تدخل غزة كانت 600 شاحنة يوميا، قائلا: "موصلناش في أعلى تقدير إلا من يومين تلاته مش أكتر من 220 شاحنة.. الناس دي عايشة ازاي؟".

هروح من ربنا فين

وتابع، "اتقال كلام كتير إن مصر هي السبب، لكن أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب أني مدخلش لقمة عيش لأهل غزة".