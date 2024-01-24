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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هروح من ربنا فين لو أنا السبب .. السيسي يرد على اتهام خطير ضد مصر

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إن هناك اتهام لمصر أنها تسببت في منع الغذاء ودخول المساعدات عن أهل غزة ، مضيفا : هقولكم كلمة صعبة أوي .. هروح من ربنا فين لو أنا السبب في إن لقمة عيش متدخلش غزة 

وتابع : “  كان يدخل أكثر من 600 شاحنة قبل الأزمة الحالية وما يدخل حاليا  للقطاع لا يتجاوز 200 شاحنة و معبر رفح مفتوح دائما و الإجراءات الإسرائيلية تؤدي إلى نقص دخول المساعدات للضغط على الفلسطينيين”.
وأضاف : مصر لا يمكن تكون سبب في منع الأكل عن غزة .. احنا منعملش كدة ولازم تكونوا واثقين في ده من غير بيانات.

وأضاف : "لم نصل في أعلى تقدير أكتر من 220 شاحنة؛ بسبب إجراءات الجانب الآخر من المعبر (إسرائيل) الذي لا يخضع للسلطة المصرية، وهي إحدى وسائل الضغط التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على سكان قطاع غزة".

ولفت الرئيس السيسي، قائلا: "اتقال كتير إن مصر هي السبب في عدم دخول الغذاء لغزة، وهو أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن إجراءات إسرائيل هي التي تؤدي لذلك، وهو شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه".

 

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