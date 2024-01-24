وزير الداخلية: حققنا نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إنَّ وزارة الداخلية حققت إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكّدة في مواجهة الإرهاب وتقوية نشاطه، وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله، إلا أنَّه يظل خطرًا قائمًا يستوجب اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية لاستغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقا للتمدد واستعادة قدراتها».

وأضاف وزير الداخلية، خلال حفل عيد الشرطة الـ 72 المقام في مقر أكاديمية الشرطة، أن « تلك التنظيمات الإرهابية تنشط في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب، كما تسعي جماعة الإخوان الإرهابية إلى إحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية للتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي».