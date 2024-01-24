إسرائيل تدرس توزيع صواريخ مضادة للدبابات على المستوطنين في الضفة الغربية

أفاد صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية تسليح فرقه الاحتياطية في الضفة الغربية بصواريخ مضادة للدبابات.

ووفقا للصحيفة تهدف الخطوة المقترحة، التي أكد جيش الاحتلال أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يقوم فيه عناصر حزب الله بمداهمة المستوطنات الشمالية بالسيارات العسكرية، على غرار ما حدث في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في غلاف غزة في 7 أكتوبر.

وبحسب التقرير، جرت حتى الآن مناقشات لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم لهذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني.